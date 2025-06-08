Çorum’da feci kaza: Kafa kafaya çarpışma kamerada!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Günhan Mahallesi Zile Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nihat K. yönetimindeki 16 BGY 029 plakalı Hyundai marka otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa G. idaresindeki 06 BK 2196 plakalı Opel marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile 16 BGY 029 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Birgül K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cadde seyir halinde olan otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar, yaralanan vatandaşları araçtan çıkartıyor.

Çorum’da feci kaza: Kafa kafaya çarpışma kamerada!

Çorum’da feci kaza: Kafa kafaya çarpışma kamerada!

Çorum’da feci kaza: Kafa kafaya çarpışma kamerada!

Son Haberler
Çorum’da feci kaza: Kafa kafaya çarpışma kamerada!
Kafa kafaya çarpışma kamerada!
Alım gücü çöktü, vatandaş bankalara mahkum oldu! Korkunç rakamlar ortaya çıktı
Alım gücü çöktü, vatandaş bankalara mahkum oldu! Korkunç rakamlar ortaya çıktı
Cehennemin kapısı 54 yıl sonra kapanıyor
Cehennemin kapısı 54 yıl sonra kapanıyor
Türkiye’nin coğrafi verisi artık e-devletten öğrenilecek! Bir tık uzağınızda: Birçok meslek grubunu ilgilendiriyor
Artık e-devletten öğrenilecek! Tek tık uzağınızda...
Dolu ve fırtına çiftçileri korkuttu
Dolu ve fırtına çiftçileri korkuttu