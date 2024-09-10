Çorum'da feci kaza: Kamyonetin çarptığı adam ağır yaralandı

Kaynak: İHA
Çorum'da feci kaza: Kamyonetin çarptığı adam ağır yaralandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşanan trafik kazasında, yolun karşı tarafına geçmek isteyen bir kişi ağır yaralandı.

Şenyurt Mahallesi D-100 Karayolu Ömer Derindere Bulvarı'nda meydana gelen kazada, yol yapım çalışmaları sebebi ile çift şeritten tek şeride düşen kara yolundan yolun karşısına geçmek isteyen 52 yaşındaki Ş.Ş. isimli şahsa, 19 RD 700 plakalı kamyonet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ş.Ş. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ş.Ş. bölgede yapılan ilk müdahaleden sonra Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleden sonra durumu ağır olan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Kadıköy Moda tramvay hattı seferlere kapatıldı. Emniyet karar aldı
Kadıköy Moda tramvay hattı seferlere kapatıldı. Emniyet karar aldı
BIST 100 endeksi günü düşüşle kapattı (10 Eylül 2024)
Borsa günü düşüşle tamamladı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan UEFA Başkanı Ceferin'e ziyaret
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan UEFA Başkanı Ceferin'e ziyaret
Çorum'da feci kaza: Kamyonetin çarptığı adam ağır yaralandı
Çorum'da feci kaza: Kamyonetin çarptığı adam ağır yaralandı
Sigaraya bir zam daha
Sigaraya bir zam daha