Çorum'da feci kaza: Kamyonetin çarptığı adam ağır yaralandı

Şenyurt Mahallesi D-100 Karayolu Ömer Derindere Bulvarı'nda meydana gelen kazada, yol yapım çalışmaları sebebi ile çift şeritten tek şeride düşen kara yolundan yolun karşısına geçmek isteyen 52 yaşındaki Ş.Ş. isimli şahsa, 19 RD 700 plakalı kamyonet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ş.Ş. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ş.Ş. bölgede yapılan ilk müdahaleden sonra Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleden sonra durumu ağır olan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.