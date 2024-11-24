Çorum'da feci kaza: Otomobili ile şarampole uçan sürücü yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorum'da feci kaza: Otomobili ile şarampole uçan sürücü yaralandı

Çorum'da otomobili ile şarampole düşen sürücü yaralandı. Sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da otomobili ile şarampole uçan sürücü yaralandı. Sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. (33) idaresindeki 19 ET 272 plakalı otomobil, şarampole uçtu. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan şahıs, sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Daha sonra ilk müdahalesi yapılan A.Ö., Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'da feci kaza: Otomobili ile şarampole uçan sürücü yaralandı

Çorum'da feci kaza: Otomobili ile şarampole uçan sürücü yaralandı

Çorum'da feci kaza: Otomobili ile şarampole uçan sürücü yaralandı

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