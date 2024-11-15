Çorum’da firarilerin çoğu banyoda, kimi bağ evinde yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma suç araştırma timlerince, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

1 Ekim -12 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 166 kişi yakalandı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, yakalanan 166 kişi arasında, "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 1,5 yıldır aranan ve 27 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş cezası bulunan şahsın hayvan pazarında ticaret yaptığı esnada, "birden fazla kişi tarafından geceleyin silahlı yağma" suçundan 1,5 yıldır aranan ve 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın kent merkezinde saklandığı evin banyosunda, "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 11 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs

Laçin ilçesinde saklandığı evde, "insan ticareti yapma" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın saklandığı bağ evinde, "basit cinsel saldırı" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı evde, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın saklandığı evde yakalandığı belirtildi. Öte yandan, yakalanan şahıslar hakkında hapis cezası bulunanlar Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.