Çorum'da Haluk Levent ve Zara rüzgarı

Çorum’da sahne alan ünlü sanatçılar Haluk Levent ve Zara, binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk Rock müziğinin güçlü sesi Haluk Levent ile Türk halk müziğinin sevilen yorumcusu Zara, Çorum’da sahne aldı. Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen konserde unutulmaz bir gece yaşatan iki ünlü sanatçı, performansıyla müzikseverlerin beğenisini topladı.

Binlerce kişinin katıldığı konserde şarkılara hep bir ağızdan eşlik edildi, cep telefonlarının ışıklarıyla meydan adeta bir görsel şölene dönüştü. Haluk Levent, Filistin için yazdığı özel eserlerinden birini seslendirerek duygusal anlar yaşattı.

