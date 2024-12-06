Çorum'da husumetlisini öldüren katil polise teslim oldu

Olay, saat 01.00 sıralarında Çorum'un Ulukavak Mahallesi Damat Şükrü 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. 22 yaşındaki Ferdi Y., alacak meselesinden husumetli olduğu nakliyecilik yapan 57 yaşındaki Ayhan Doğan'ın iş yerine geldi. Taraflar arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ferdi Y., Ayhan Doğan'ı bıçaklayıp, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan'ın cansız bedeni, otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olay yerinden uzaklaşan Ferdi Y., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, Eskice köyünde olduğunu ve teslim olmak istediğini söyledi. Köye giden polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.