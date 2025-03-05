Çorum'da husumetlisine silahla saldırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorum'da husumetlisine silahla saldırdı

Çorum'da bir şahıs, husumetlisinin evine gitti. Çıkan tartışmada silahla vurularak yaralandı.

Olay, Çorum Kale Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.S., arkadaşlarıyla birlikte, husumetli olduğu E.Y.'nin evine gitti. Burada Ö.S. ile E.Y. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ö.S. yanında bulundurduğu tabanca ile E.Y.'ye ateş etti. Silahla vurulan E.Y. yaralanırken, Ö.S. ve arkadaşları kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

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112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.Y. hastaneye kaldırdı.

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Polis ekipleri Ö.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Çorum'da husumetlisine silahla saldırdı

Çorum'da husumetlisine silahla saldırdı

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