Kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakçı mevkisinde meydana geldi. Musa K. (54) idaresindeki 06 FC 9158 plakalı otomobil, Hasan K.'nin (80) kullandığı 19 AJ 741 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki otomobilde bulunan Hasan K., Fındık Keskin, Nergis K., Çağrı K., ile Kamile K., yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Fındık Keskin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.