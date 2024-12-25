Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Çorum'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Çorum'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, Çorum şehir merkezindeki Zile Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enver Y. (59) yönetimindeki Opel marka 06 ABL 02 plakalı otomobil, şehir merkezinden hastane yönüne seyir halindeyken Arap T. (62) yönetimindeki Opel marka 19 AEE 06 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu araçta hasta olarak bulunan bir kişi, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatarak gerekli tutanakları tuttu. Maddi hasarla sonuçlanan kazada, kullanılamaz hale gelen araçlar otoparka çekildi.

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