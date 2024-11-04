Çorum'da ilginç olay! Okul servisinde birlikte alkol aldıkları şahsı tüfekle yaraladılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorum'da ilginç olay! Okul servisinde birlikte alkol aldıkları şahsı tüfekle yaraladılar

Çorum'da bir kişi, okul servisinde birlikte alkol aldığı kişi veya kişilerce önce darp edilip, ardından da tüfekle vurulması sonucunda yaralandı.

Çorum'da bir kişi, okul servisinde birlikte alkol aldığı kişi veya kişiler tarafından darp edilip, tüfekle vurulması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'da bir okul servisinde alkol alan şahıslar arasında tartışma çıktı. Tatışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, M.K. adlı şahsı önce boş bir arazide darp etti, ardından tüfekle yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan M.K. yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Çorum'da ilginç olay! Okul servisinde birlikte alkol aldıkları şahsı tüfekle yaraladılar

Çorum'da ilginç olay! Okul servisinde birlikte alkol aldıkları şahsı tüfekle yaraladılar

Çorum'da ilginç olay! Okul servisinde birlikte alkol aldıkları şahsı tüfekle yaraladılar

Çorum'da ilginç olay! Okul servisinde birlikte alkol aldıkları şahsı tüfekle yaraladılar

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