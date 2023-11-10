Çorum'da IŞİD terör örgütüne operasyon: 6 gözaltı

Çorum'da polis ekiplerince terör örgütü IŞİD 'e yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Çorum'da IŞİD terör örgütüne operasyon: 6 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyetlerde bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu şahısların il merkezindeki adreslerine düzenlediği operasyonda, 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli şahıslar ile ilgili adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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