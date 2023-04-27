Çorum'da kaza: 9 yaralı var

Bir otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada sürücüler dahil olmak üzere 9 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı.

Çorum'da kaza: 9 yaralı var

Çorum'da otomobil ile bir hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Ortaköy karayolu Yaydiğin köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar T. yönetimindeki hafif ticari araç ile Ebru T. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

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SÜRÜCÜLER DAHİL 9 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler araçlarda bulunan Hatice T., Deniz Sefa T., Asil T., Nurettin Aras T., Oğuzhan A., Yasemin N. ve Caner N. yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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