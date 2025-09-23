Çorum'da kazanan çıkmadı

Trendyol 1. Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Çorum FK, Serik Spor'u konuk etti.
58. dakikada Joao Pedro Reis Amaral'ın pasıyla başlayan atakta Iliye Bergovskiy, topu ağlarla buluşturdu ve Serik Spor öne geçti: 0-1
Çorum FK 63. dakikada skora denge getirdi. Sol kanattan Arda Hilmi Şengül'ün ceza sahasına gönderdiği topu Aleksic kale sahası içinde Yusuf Erdoğan'ın önüne bıraktı. Topa gelişine vuran Yusuf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
Bu sonuçla Çorum FK puanını 14, Serik Spor da 11'e yükseltti.