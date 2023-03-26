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Otomobil takla attı. Sürücü şansa kurtuldu

Çorum’dan kontrolden çıkan otomobil duvara çarptıktan sonra takla atarken, sürücü ölümden döndü.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 08:15
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Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Otomobil takla attı. Sürücü şansa kurtuldu
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İHA

Kaza, Mimar Sinan mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Dede Sokak'ta seyir halinde olan Gülfidan Ş. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulmaya başlayan otomobil Karayolları Müdürlüğü'nün duvarına çarptıktan sonra takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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