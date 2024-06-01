Çorum'da korkunç kaza

Kaynak: AA
Çorum'da korkunç kaza

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Murat K. idaresindeki 34 JP 7554 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale kara yolu İnegazili köyü kavşağında Halil C'nin kullandığı 06 S 8397 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

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Sürücüler ile araçlarda bulunan Sevginur K, Aydın G, Nurettin K. ve Döndü K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre Ankara-Sungurlu yönünde tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Öte yandan kazanın, Halil C'nin kullandığı araçta bulunanların bir yakınlarının cenazesine giderken meydana geldiği öğrenildi.

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