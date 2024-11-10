Çorum’da korkunç kaza! 9 yaralı var

Kaynak: İHA
Çorum’da korkunç kaza! 9 yaralı var

Çorum Sungurlu'daki Salman köyü yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Salman köyü yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Boğazkale karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Taner K. yönetimindeki 35 AOU 473 plakalı otomobil ile Murat K. (43) yönetimindeki 06 ABN 63 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda bulundukları yerden kurtarıldı. Kazada her iki otomobil sürücüsü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Rümeysa K. (4), Büşra Nur K. (10), Abdullah K. (12), Mustafa K. (13), Sevim K. (44), Feyzullah A. (56) ve Başal K. (62) yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son Haberler
Duble yolda zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Duble yolda zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Gürcistan’da muhalefet partilerinden protesto! Yeniden seçim istiyorlar
Gürcistan’da muhalefet partilerinden protesto! Yeniden seçim istiyorlar
Bacadan çıkan yangın evi kül etti
Bacadan çıkan yangın evi kül etti
Burdur ağızları yüreklere getiren kaza: Tofaş otomobil ikiye bölündü
Burdur ağızları yüreklere getiren kaza: Tofaş otomobil ikiye bölündü
Taksi şoförü, ev sahibini öldüren şahsı böyle yakalattı
Taksi şoförü, ev sahibini öldüren şahsı böyle yakalattı