Çorum'da korkunç olay! Kayıptı, evinde kafası parçalanmış halde ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan Ahmet Selim Vural, evinde kafası parçalanmış halde ölü bulundu.

Kale Mahallesi Mahmut Tunaboylu Sokak'ta, köpeğiyle birlikte yalnız yaşayan Vural'dan bir süredir haber alamayan yakınları, 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

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İhbar üzerine polis ekipleri, Vural'ı bulmak için çalışma başlattı. Bir yakını ile birlikte ikametine giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdiklerinde Vural'ı kafası parçalanmış şekilde ölü olarak buldu.

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Vural'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Evde bulunan Vural'a ait köpek ise belediye ekipleri tarafından barınağa götürüldü.

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