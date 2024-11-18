Çorum'da korkunç yangın: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen yangında, 36 yaşındaki Fatma Makineci ile 14 yaşındaki oğlu Kaan Mert Kaya hayatını kaybetti. Yangının, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Fatma Makineci tarafından çıkarıldığı düşünülüyor.

Yangın, ilçenin Şenyurt Mahallesi 9'uncu Caddesi'nde yer alan 5 katlı apartmanın 4'üncü katında, 03.30 sularında başladı. Daireden gelen patlama sesleri üzerine uyanan komşular, durumu hemen acil servislere bildirdi. İhbarın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi. Ekipler, kapı ve pencereyi kırarak içeri girdiklerinde, Fatma Makineci'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Oğul Kaan Mert Kaya ise odasında ağır yaralı olarak bulundu. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Kaya, hastaneye sevk edildi ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri incelemesinde, evin birçok noktasına tiner ve jel döküldüğü tespit edildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar devam ederken, Fatma Makineci'nin geçmişte yaşadığı psikolojik sorunlar bu trajik olayla ilişkilendiriliyor. Yetkililer, konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütmeye devam ediyor.