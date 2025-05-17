Çorum’da korkutan yangın, 3 ev alevlere teslim oldu

Kaynak: ANKA
Çorum’da korkutan yangın, 3 ev alevlere teslim oldu

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Hacıhalil Köyü’nde çıkan yangın kısa sürede 3 eve sıçradı.

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Hacıhalil Köyü’nde çıkan yangında 3 ev zarar gördü. Yangın, İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Köyde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki diğer evelere sıçradı. Yangında toplam 3 ev zarar gördü; bunlardan biri atıl durumdaydı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve köy sakinleri de destek verdi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

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