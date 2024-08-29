Çorum'da maymun dehşeti

Çorum'un Buharaevler Mahallesi Buharaevler 3. Cadde'deki bir evden kaçan maymun, işe gitmek için caddeden geçen Buse E.S'ye (19) saldırdı.

Edinilen bilgilere göre, ihbar üzerine caddeye, sağlık görevlileri ile Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan Buse E.S, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yarasına pansuman yapılan genç kız, tedavisi sonrasında taburcu edilirken, maymun bölgeden uzaklaştı.

Maymunun yakalanması için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi.