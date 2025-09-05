Çorum’da milyonluk vurgun! Detaylar şok etti

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Çorum’da ağır hasarlı araçların kimlik bilgilerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 8 kişi, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle 17 araç üzerinden 10 milyon liralık bir vurgun yaptıkları öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik kazası, yangın ve deprem nedeniyle ağır hasara uğramış araçların fabrikasyon şasi ve motor numarasını aranan, hacizli veya yurt dışından Türkiye'ye getirilen yabancı plakalı araçlara "change" yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmada, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 17 aracı "change" yaptıkları ve 12 ildeki kişilere sattıkları tespit edilen 8 şüpheli, 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 9 şasi motor numaratörü, muadili trafikte bulunan yanmış araç, şasi numarası bulunmayan parçalanmış araç, hacizli-yakalamalı araç ile çeşitli materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemlerin ardından 1 şüpheli salıverilirken, diğer şüpheliler Y.B, S.K, A.B, O.B, M.B, S.K, A.K. ve Ö.K. adliyeye sevk edildi.

corumda-10-milyonluk-change-arac-oper-898541-266977.jpg

corumda-10-milyonluk-change-arac-oper-898542-266977.jpg

