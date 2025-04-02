Çorum’da mucize kurtuluş! İki otomobil çarpıştı çocuk camdan fırladı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Çorum'da iki aracın çarpışması sonucu 4 yaşındaki bir çocuk camdan dışarı fırlayarak yaralandı. Kazada 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, savrulan araçlar ve çocuğun fırlama anı yer aldı.

Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada küçük çocuk aracın camından sokağa fırladı. 7 kişinin hafif yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ulukavak Mahallesi Tekceviz 17. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 19 ACD 405 plakalı otomobil ile M.B. yönetimindeki 06 EZK 895 plakalı otomobil sokakların kesişiminde çarpıştı. Savrulan otomobillerden birisi duvarı yıkarak bahçeye girerken, diğer otomobilin ön koltuğundaki kadının kucağında oturan 4 yaşındaki M.A. camdan sokağa fırladı. Kazada 4 yaşındaki M.A. ile sürücü Y.A., S.M., Z.E.A., E.A. Z.B. ve S.A. yaralandı. Yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan birinin bahçeye girdiği, diğer otomobildeki çocuğun camdan dışarı fırladığı anlar görüntülere yansıdı.

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