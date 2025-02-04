Çorum'da otomobil dereye uçtu

Kaynak: İHA
Çorum'da otomobil dereye uçtu

Çorum'da otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince dereye uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum Ankara yolu 2. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. iaresindeki 19 ACB 802 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak dereye uçtu. Dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

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Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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