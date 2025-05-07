Çorum'da otomobil ile elektrikli scooter çarpıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorum'da otomobil ile elektrikli scooter çarpıştı

Çorum'da otomobil ile çarpışan elektrikli scooter sürücüsü yaralandı.


Kaza, Akkent 3. Cadde ile Akkent 2. Cadde kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, P.T. (25) yönetimindeki 05 ACK 379 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen elektrikli scooter çarpıştı.

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Kazada elektrikli scooter sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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