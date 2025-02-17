Çorum'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorum'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı

Çorum'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum'da Fevzi Çakmak 3. Sokak ile Fevzi Çakmak 19. Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. idaresindeki 19 AAH 254 plakalı halk otobüsü ile Satı U. yönetimindeki 19 ADC 785 plakalı otomobil, iki sokağın kesişiminde çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan İrem Su U. yaralandı.

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Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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