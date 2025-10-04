Çorum'da otomobil refüje çarptı: Araçtakiler hafif sıyrıklarla kurtuldu



Kaza, Çorum-Yozgat karayolu Çatalkaya köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 ABK 306 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüje çarptı. Kazada araçta bulunan B.A., L.O. ve E.K. ufak sıyrıklarla kurtuldu.



Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri güvenlik önlemi alırken, kazada hafif yaralanan vatandaşlar olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından hastaneye gitmek istemediklerini belirtti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.