Çorum’da otomobil şarampole uçtu:2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorum’da otomobil şarampole uçtu:2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Ankara istikameti 20'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan A.Ü. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum’da otomobil şarampole uçtu:2 yaralı

Çorum’da otomobil şarampole uçtu:2 yaralı

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