Çorum'da otomobil şarampole yuvarlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorum'da otomobil şarampole yuvarlandı

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Tokat-Alaca kara yolu Çopraşık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ö. idaresindeki 60 BG 050 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yoldan çıkarak şarampolde takla attı.

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Kazada sürücü ile yanında bulunan Nuriye Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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