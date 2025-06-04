Çorum’da otomobil sulama kanalına devrildi: 1’i bebek, 3 yaralı

Kaynak: İHA
Çorum’da otomobil sulama kanalına devrildi: 1’i bebek, 3 yaralı

Çorum’un Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu biri bebek olmak üzere üç kişi yaralandı.

Kaza, Osmancık-Çorum karayolu üzerindeki Evlik köyü yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki çeltik sulama kanalına devrildi.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumları hakkında herhangi bir hayati tehlike bilgisi paylaşılmadı.

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ARAÇ KANALDAN ÇEKİCİYLE ÇIKARILDI

Kaza sonrası sulama kanalına düşen araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

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