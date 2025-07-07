Çorum'da park halindeki otomobil yandı



Yangın, Alaca ilçesine bağlı Eskiyapar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D.’ye ait 38 LS 543 plakalı otomobil, köydeki bir tarlada park halindeyken aniden yanmaya başladı. Otomobilden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yanan araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.