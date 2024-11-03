Çorum'da patlamanın yaşandığı ev görüntülendi

Çorum'da yaşanan doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybederken, 33 vatandaş yaralanmıştı.
Yaralanan vatandaşların hastanelerde tedavisi devam ederken, hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, patlamanın yaşandığı evin içerisi cep telefonu ile görüntülendi.
Fotoğraflarda evin savaş alanına döndüğü görüldü.
HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Çorum'da bir dairede yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşın kimliği belli oldu.
Çorum'da yaşanan doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybederken, 33 vatandaş yaralanmıştı.
Yaralanan vatandaşların hastanelerde tedavisi devam ederken, hayatını kaybeden vatandaşın 65 yaşındaki Osman Keyinci olduğu tespit edildi. Keyinci'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.