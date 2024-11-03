Çorum'da patlamanın yaşandığı ev görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorum'da patlamanın yaşandığı ev görüntülendi

Çorum'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasının yaşandığı ev görüntülendi.

Çorum'da yaşanan doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybederken, 33 vatandaş yaralanmıştı.

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Yaralanan vatandaşların hastanelerde tedavisi devam ederken, hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma sürerken, patlamanın yaşandığı evin içerisi cep telefonu ile görüntülendi.

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Fotoğraflarda evin savaş alanına döndüğü görüldü.

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HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Çorum'da bir dairede yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşın kimliği belli oldu.
Çorum'da yaşanan doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybederken, 33 vatandaş yaralanmıştı.

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Yaralanan vatandaşların hastanelerde tedavisi devam ederken, hayatını kaybeden vatandaşın 65 yaşındaki Osman Keyinci olduğu tespit edildi. Keyinci'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

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