Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Kaynak: AA
Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Çorum'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Bilal Ç. (32) Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak'ta evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Bilal Ç, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan Bilal Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan tespit edildi.

Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Son Haberler
Karaciğerin üçlü kalkanı! Sağılığı korumanın lezzetli yolları
Karaciğerin üçlü kalkanı! Sağılığı korumanın lezzetli yolları
Un fabrikası patlamasında yaralanan işçi öldü
Un fabrikası patlamasında yaralanan işçi öldü
AKP’li eski vekilden gündemi sarsacak İmamoğlu iddiası!
AKP’li eski vekilden gündemi sarsacak İmamoğlu iddiası!
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye övgü: Büyük rol oynuyor
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye övgü: Büyük rol oynuyor
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları: Dolar/TL güne nasıl başladı? (15 Mayıs 2025)
Dolar/TL güne nasıl başladı?