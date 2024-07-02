Çorum'da şüpheli ölüm: 34 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu

Olay, Sungurlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Abanuzoğlu’nun yaşadığı evden kötü koku geldiğini fark eden komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Abanuzoğlu’nun cansız bedeni ile karşılaştı. Evde yalnız yaşayan Abanuzoğlu’nun yaklaşık 6 gün önce öldüğü tespit edildi. Epilepsi hastası olan Abanuzoğlu’nun nöbet geçirerek hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Abanuzoğlu’nun cenazesi, ekiplerin incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.