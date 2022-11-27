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Doktorların 6 yıllık hukuk mücadelesi sonuçlandı

Çorum'da, Sağlık Bakanlığı tarafından 2013-2014 yılları arasında doktorlara yapılan döner sermaye ek ödemeleri hatalı olduğu gerekçesiyle 2016 yılında faiziyle geri istenmişti. Doktorlar da aldıkları parayı iade ederek olayı yargıya taşımıştı. 6 yıllık hukuk mücadelesi mutlu sonla bitti.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 00:27
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Çorumda sürdürülen dava altı yılın sonunda doktorların lehine sonuçlandı

Doktorların 6 yıllık hukuk mücadelesi sonuçlandı
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Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktorların 6 yıllık hukuk mücadelesi mutlu sonla bitti.  Sağlık Bakanlığı, 2013-2014 yılları arasında Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktorlara yapılan döner sermaye ek ödemelerini hatalı olduğu gerekçesiyle 2016 yılında faizi ile birlikte geri istemiş, doktorlar ise uzmanlık alanlarına göre 15 bin ile 100 bin TL arasında değişen ödemeleri Bakanlığa iade ederek konuyu yargıyı taşımıştı. Yaklaşık 6 yıl süren dava sonunda hukuk mücadelesini doktorların lehine sonuçlandı.

EMSAL NİTELİĞİNDE BİR KARAR

Yaklaşık 6 yıl süren davada doktorların avukatlığını Kasım Aksoy üstlendi. Dava sonunda yüksek mahkeme Sağlık Bakanlığının doktorlardan aldığı parayı faizi ile birlikte geri ödemesine karar verdi. Yüksek mahkemenin kararı bu alanda emsal nitelikte bir karar oldu.

ÖDEMELER GERİ ALINMIŞTI

Konuyla ilgili soruları cevaplandıran Av. Kasım Aksoy, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2013-2014 yılları arasında yapılan döner sermaye ek ödemelerinin müfettiş raporu doğrultusunda hatalı olduğu gerekçesiyle faizi ile birlikte 2016 yılında geri istendiğini hatırlatarak “Yaklaşık 100 doktordan faizi ile birlikte geri istenilen bu bedeller, doktorların uzmanlık alanlarına göre 15 bin ile 100 bin TL arasında değişiklik gösteriyordu” dedi. (İHA)

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