Çorum'da tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 1 ölü 1 yaralı

Bayat ilçesine bağlı Kuruçay köyünde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Ersin M, Resul M, Aslan M. ve Bedir M. ile önceden husumetli oldukları Murat D, Şehri D, Cemal D, Sezer D. ve Hüseyin D. arasında Kurtkırığı mevkisinde tartışma çıktı.

Kavganın büyümesi ile silahlar çekilirken, açılan ateş sonucu Sezer D. ve Şehri D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sezer D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.