Çorum’da taşımalı eğitime 1 gün ara

Çorum'da etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Çorum Valiliği, gece saatlerinde başlayan kar yağışı sebebiyle bugün taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu. Yapışan açıklamada, "İlimiz genelinde bugünün ilk saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının gün boyu sürmesi beklendiğinden, ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlayan temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri için eğitim ve öğretime 26 Kasım salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.