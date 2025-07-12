Çorum'da TIR'ın sıkıştırdığı otomobil takla attı!

Kaza, D-100 Karayolu İstanbul istikameti Dereboğazı Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul İstikametinde seyir halinde olan 19 EH 752 plakalı otomobil aynı yönde seyreden bir TIR'ın sıkıştırması sonucu 19 RF 318 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobillerden 19 EH 752 plakalı araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı otomobil sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya neden olan tırın olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.