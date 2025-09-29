Çorum’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çorum şehir merkezindeki bir iş yeri ile Sungurlu ilçesinde belirlenen bir adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 bin 346 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.