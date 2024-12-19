Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Gülabibey Mahallesi Küçük Abdullah Caddesi’nde şüphe üzerine Fazlı Ç. (32) yönetimindeki 19 ES 515 plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 23,13 gram uyuşturucu madde, bir uyuşturucu hap, iki hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Araç sürücüsü Fazlı Ç. ile beraberindeki Sadık A., İbrahim Ö. ve Esranur D. gözaltına alındı. Yapılan incelemede Sadık A.'nın uyuşturucu kullanımı ve ticareti ile basit yaralama suçlarından, İbrahim Ö.'nün ise uyuşturucu kullanımı ve ticareti nedeniyle arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ayrıca araç sürücüsüne çeşitli trafik kuralı ihlallerinden dolayı toplam 25 bin 974 lira idari para cezası kesildi.