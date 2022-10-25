Çorum'da uyuşturucu ticareti iddiasına 2 tutuklama

Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 33 gram metamfetamin maddesi, 4 tablet sentetik ecza hapı, 2 cam pipo ile suç geliri olduğu değerlendirilen 100 dolar ve 2 bin 675 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (AA)