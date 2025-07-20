Çorum'da vaşak operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Çorum’un İskilip ilçesinde, bir vaşak, tavuk kümesine girerek tavukları öldürdü. Mahalle sakinlerinin paniğe kapılması üzerine olay yerine İskilip itfaiye vaşağı kontrollü bir şekilde yakalayarak kafese aldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Hacıpiri Mahallesi Çorumluoğlu Sokak'ta meydana geldi. İlçe merkezine inen vaşak, bir tavuk kümesine girerek kümeste bulunan tavukları öldürdü. Vaşak'ı gören mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine İskilip itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yakalanan vaşak, kafese alınarak, Çorum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde tedavi altına alındı. Sağlık kontrollerinden sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek vaşak daha sonra doğaya salınacak.

Çorum'da vaşak operasyonu

Çorum'da vaşak operasyonu

Çorum'da vaşak operasyonu

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