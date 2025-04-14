Çorum'da yem makinesine düşen çiftçi hayatını kaybetti

Olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Çelik, traktöre bağlı çalışan yem karma makinesini temizlemeye çalışırken dengesini kaybederek çalışır durumdaki makinenin içine düştü.
EKiPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ekipleri ve Alaca Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiğini tespit etti.
CENAZE HASTANEYE KALDIRILDI
AFAD ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla makineden çıkarılan Çelik'in cansız bedeni, Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatılarak, kazanın detayları araştırılıyor.