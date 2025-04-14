Çorum'da yem makinesine düşen çiftçi hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Çorum'da yem makinesine düşen çiftçi hayatını kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Akça köyünde, 43 yaşındaki çiftçi Ali Çelik, temizlemek istediği yem karma makinesinin içine düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Çelik, traktöre bağlı çalışan yem karma makinesini temizlemeye çalışırken dengesini kaybederek çalışır durumdaki makinenin içine düştü.

EKiPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ekipleri ve Alaca Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

CENAZE HASTANEYE KALDIRILDI
AFAD ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla makineden çıkarılan Çelik'in cansız bedeni, Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatılarak, kazanın detayları araştırılıyor.

Son Haberler
İlki 1963’te gerçekleşmişti. Tamamı kadın mürettebatlı tarihi uzay yolculuğu
İlki 1963’te gerçekleşmişti. Tamamı kadın mürettebatlı tarihi uzay yolculuğu
Murat Aşık "Ali Şaşal kötü kaleci"
Murat Aşık "Ali Şaşal kötü kaleci"
Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şüpheli gözaltında!
Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şüpheli gözaltında!
Ünlü oyuncu 'korkunç bir hastalık' süreci geçiriyor!
Ünlü oyuncu 'korkunç bir hastalık' süreci geçiriyor!
Anadolu Efes'ten 19. galibiyet
Anadolu Efes'ten 19. galibiyet