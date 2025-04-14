Çorum'da yem makinesine düşen çiftçi hayatını kaybetti

Olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Çelik, traktöre bağlı çalışan yem karma makinesini temizlemeye çalışırken dengesini kaybederek çalışır durumdaki makinenin içine düştü.

EKiPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ekipleri ve Alaca Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

CENAZE HASTANEYE KALDIRILDI

AFAD ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla makineden çıkarılan Çelik'in cansız bedeni, Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılarak, kazanın detayları araştırılıyor.