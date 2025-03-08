Çorum’da zabıtayı gören dilenciler, camide namaza durdu

Çorum’da dilenen 2 kadın, zabıta ekipleri görünce yakalanmamak için camiye girip namaza durdu.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Çorum’un Kunduzhan Mahallesi Hamit Camisi önünde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

Dilencilik yapan yabancı uyruklu 2 kadın, zabıta ekiplerini görünce yakalanmamak için koşarak camiye girdi. Kadınlar, içeri girdikten sonra namaz kılmaya başladı.

Kendilerini bekleyen zabıta ekipleri tarafından yakalanan 2 kadının üzerinde yapılan aramada dilencilikten elde edilen paralara el konuldu ve kadınlara idari para cezası uygulandı.