Çorum’da zabıtayı gören dilenciler, camide namaza durdu

Kaynak: AA
Çorum’da zabıtayı gören dilenciler, camide namaza durdu

Dilenciler zabıtaya yakalanmamak için öyle bir çözüm buldular ki... Ama yine de kaçamadılar.

Çorum’da dilenen 2 kadın, zabıta ekipleri görünce yakalanmamak için camiye girip namaza durdu.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Çorum’un Kunduzhan Mahallesi Hamit Camisi önünde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

Dilencilik yapan yabancı uyruklu 2 kadın, zabıta ekiplerini görünce yakalanmamak için koşarak camiye girdi. Kadınlar, içeri girdikten sonra namaz kılmaya başladı.

Kendilerini bekleyen zabıta ekipleri tarafından yakalanan 2 kadının üzerinde yapılan aramada dilencilikten elde edilen paralara el konuldu ve kadınlara idari para cezası uygulandı.

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