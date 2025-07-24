Çorum'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Çorum'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobil ile bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, Sungurlu-Alaca karayolu Şekerhacılı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.K. idaresindeki 55 RF 340 plakalı otomobil, Ö.Y. yönetimindeki 06 CVZ 618 plakalı hafif ticari araç ve İ.Y. idaresindeki 06 ECG 680 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada, sürücülerden M.E.K. ve Ö.Y. ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan M.A.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan M.E.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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