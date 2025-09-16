Çorum’daki yangında 70 bin dönümden fazla alan zarar gördü



Olay, dün Alaca ilçesi Büyükhırka, Haydarınköy ve Evci köyleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım arazisinde çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 1 devriye aracı ve 30 kişilik personel ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalımasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangının ardından yapılan incelemelerde, yaklaşık 70 bin dönümlük ekili ve biçilmiş vaziyetteki tarım arazisinin küle döndüğü tespit edildi. Ormanlık alandaki hasar tespitiyle ilgili çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.