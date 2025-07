Cosby Ailesi, Theo'sunu kaybetti: Ünlü oyuncu boğularak can verdi

Amerikan televizyonunun sevilen simalarından Malcolm-Jamal Warner, Kosta Rika'nın Limon bölgesindeki Cocles Plajı'nda yaşamını yitirdi. 54 yaşındaki oyuncunun ölüm sebebinin boğulmaya bağlı asfiksi olduğu açıklandı. Kosta Rika Ulusal Polisi'nin ABC News'e verdiği bilgiye göre Warner, pazar günü güçlü bir akıntıya kapıldı ve cansız bedeni aynı gün öğleden sonra sudan çıkarıldı. Kimliği resmi makamlar tarafından doğrulandı.

"COSBY AİLESİ"NİN EFSANEVİ KARAKTERİ

Malcolm-Jamal Warner, 1985’ten 1992’ye kadar sekiz sezon boyunca yayınlanan “The Cosby Show” dizisinde canlandırdığı Theo Huxtable karakteriyle ün kazanmıştı. Bu rolüyle 1986 yılında Emmy Ödülleri’nde "Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilmişti. Warner, sadece "Cosby Ailesi" ile değil, "Malcolm & Eddie", "Reed Between the Lines" ve son olarak FOX kanalında yayınlanan "The Resident" dizisiyle de ekranlarda yer aldı. "The Resident" dizisinde beş sezon boyunca izleyici karşısına çıkan Warner, kariyeri boyunca pek çok farklı projede konuk oyuncu olarak da boy gösterdi.

BİR NESLE YOL GÖSTEREN OYUNCU

18 Ağustos 1970’te dünyaya gelen Warner, oyunculuğa genç yaşta adım attı. New York’taki The Professional Children's School’dan mezun olduktan sonra, 1982 yılında "Matt Houston" adlı dizide ilk kez ekranlara çıktı. Ardından 1984'te, Bill Cosby'nin de başrolünde olduğu "Cosby Ailesi" dizisinde yer alarak televizyon tarihine geçti.

2023 yılında “Live with Kelly and Mark” programına katılan Warner, diziye seçilme sürecini anlatırken, “Ajansım beni ilk gönderdiğinde, yapımcılar 16 yaşında ve 1.88 boyunda bir genç arıyordu. Bu özelliklere uygun kimseyi bulamayınca ajansım beni tekrar gönderdi ve seçmelere katıldım. Gerçekten de görüştükleri son kişiydim,” demişti.

Warner, aynı yıl Bevy Smith ile yaptığı söyleşide ise dizinin toplumsal etkisine dikkat çekmiş, “Bir kuşak üniversiteye gitmeye, iyi ilişkiler kurmaya bu dizi sayesinde yöneldi. Bu etkinin geri dönüşü yok,” ifadelerini kullanmıştı.

Malcolm-Jamal Warner’ın ani ölümü, yalnızca hayranlarını değil, televizyon dünyasını da derinden sarstı. Oyuncunun kariyeri ve bıraktığı miras, özellikle 80’ler ve 90’lar kuşağı için unutulmaz olmaya devam edecek.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, sanatçının yakınları ve hayranlarından gelen taziye mesajları sosyal medyada çığ gibi büyüyor.