Coşkun Sabah Galatasaray'a sitem etti: Yakışmadı

Kaynak: Haber Merkezi
Coşkun Sabah Galatasaray'a sitem etti: Yakışmadı

Süper Lig'de 25'inci kez ipi göğüsleyen Galatasaray, Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi. Şarkıcı Coşkun Sabah, da şampiyonluk kutlamalarında programda olduğunu ancak çıkarıldığını açıklamıştı. Ünlü ismin neden çıkarıldığı belli oldu.

Sarı- kırmızılı taraftarlarının şampiyonluk kutlamalarında birçok sanatçı sahne alırken ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, Galatasaray’a sitemde bulundu.

KULÜBE YAKIŞMADI

Galatasaray'ın Yenikapı'daki kutlama programından çıkarıldığını söyleyen Coşkun Sabah, "Kutlama programındaydım ama değiştirildi. Medyaya yapılan servislerde ismim vardı. Menajerler rahat durmamış ve organizasyonu rahatsız etmişler. Kulübe yakışmadı. Ben de Ankara'dan dönmüştüm, yorgundum. Nasıl döneceğim diye düşünürken çıkarıldığımı öğrendim" ifadelerini kullandı.

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ANLAŞILMASINA RAĞMEN GELMEMİŞTİ

Galatasaray Taraftar Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 2014-15 şampiyonluğunda, Çanakkale’de düzenlenen şampiyonluk gecesine söz verdiği halde katılmayan Coşkun Sabah'ı hiçbir faaliyete çağırmama kararı aldığı ortaya çıktı.

Galatasaray Taraftarlar Derneği'nin, 25 Temmuz 2015'te Çanakkale’de düzenlediği ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'le yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı şampiyonluk gecesine daha önce anlaşılmasına rağmen sanatçı Coşkun Sabah gelmemişti.

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