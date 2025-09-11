Cosmogenesis Labs, Çin ile işbirliğini derinleştiriyor

Kozmetik kaydı yaptıranlar ve bildirimde bulunanların mayıs ayına kadar güvenlik değerlendirme raporunu sunmasını zorunlu kılan Çin, Türk şirketleriyle bağlarını güçlendiriyor. Söz konusu regülasyonların zorluklarına rağmen nisan ayında satış onayı alarak Çin’e açılan ülkemizin önde gelen cilt bakım ürünleri markalarından Cosmogenesis Labs, Shenyang merkezli sağlık grubu Sunline (Xinglin) Group ile işbirliğini derinleştirmeye devam ediyor. Çin’in en büyük online satış platformlarında mağaza açan ve Sunline Group’un inşa ettiği 65 bin metrekarelik yeni sağlık merkezinde showroom hazırlıkları yapan Kaia Kozmetik bünyesindeki marka, Çin’de faaliyet gösteren global kozmetik zincirleriyle görüşmelerine ve pop-up store’lar için de çalışmalarına devam ediyor.

“Çin’deki başarımızla yurt dışı hedeflerimizi büyütüyoruz”

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin raporuna göre 2024’te 3,4 milyar dolar ihracat yaptığımız Çin, ülkemizle ticari ortaklığını farklı sektörler aracılığıyla pekiştirirken, kozmetik sektörü yükselişe geçiyor. Cosmogenesis Labs Kurucu Ortağı Yavuz Öner, konuya dair şu açıklamada bulundu:

“ABD’den sonra dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin’in potansiyelinin farkındayız. Sunline (Xinglin) Group gibi kendi alanında güçlü bir ortakla bu pazara adım atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çin’deki kozmetik tutkunları, %100 vegan ve temiz içeriğe sahip cilt bakım ürünlerimize online kanallardan erişebiliyor. Özellikle kozmetik ve cilt bakım sektöründe önemli politikaların uygulandığı Çin’de yer alabilen sayılı markadan biri olarak, bu başarının rüzgarıyla yurt dışı hedeflerimizi büyütüyoruz.”

“BAE ve Vietnam’da distribütörlük görüşmelerimizi de başlattık”

Anlaşmanın yenilikçi ürünler üretmek için Ar-Ge çalışmalarını da kapsadığını belirten Cosmogenesis Labs Kurucu Ortağı Yavuz Öner, “Azerbaycan, Romanya, Moldova, Fas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkmenistan ve Irak’a ihracat gerçekleştiriyoruz. Ayrıca ağustos ayı sonunda gerçekleştirdiğimiz Çin ziyaretinde BAE ve Vietnam heyetleriyle bir araya gelerek bu ülkeler özelinde münhasırlık kapsamlı distribütörlük görüşmelerine başladık. Böylece hem sektörümüzde bir dünya markası haline geleceğiz hem de ülke ekonomimize daha çok katkıda bulunacağız. 2024 yılında Trendyol üzerinden e-ihracat alanında “Yılın Lider Markası” ödülüne layık görülen Cosmogenesis Labs olarak %100 vegan, alkol ve parfüm içermeyen temiz içeriğe sahip ürünler sunuyoruz.”