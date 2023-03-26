Counter-Strike rekor kırdı

Son 10 yılı aşkın süredir Steam’in zirvesinden yer alan CS:GO, yeni bir rekora daha imza attı.

Eş zamanlı kullanıcı rekoru geçen ay 1,32 milyon oyuncuya çıkmıştı. Geçtiğimiz hafta ise aynı anda 1,4 milyon kişi tarafından oynanarak bir rekor daha kırmıştı.

SteamDB’de yer alan verilere göre CS:GO, 25 Mart’ta kendi rekorunu geçmeyi başardı. Günün erken saatlerinde eş zamanlı olarak 1,507 milyon oyuncuya ulaşan Counter-Strike: Global Offensive, Valve’ın yüzünü güldürdü. Birinci sırada ise 3,2 milyon oyuncu ile PUBG yer alıyor.

