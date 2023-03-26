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Counter-Strike rekor kırdı

CS: GO Steam'da kendi rekorunu kırdı ve 1,5 milyon oyuncu sayısıyla tüm zamanların en büyük seviyesine ulaştı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 08:44
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Counter-Strike kendi oyuncu rekorunu kırdı

Counter-Strike rekor kırdı
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Son 10 yılı aşkın süredir Steam’in zirvesinden yer alan CS:GO, yeni bir rekora daha imza attı.

Eş zamanlı kullanıcı rekoru geçen ay 1,32 milyon oyuncuya çıkmıştı. Geçtiğimiz hafta ise aynı anda 1,4 milyon kişi tarafından oynanarak bir rekor daha kırmıştı.

SteamDB’de yer alan verilere göre CS:GO, 25 Mart’ta kendi rekorunu geçmeyi başardı. Günün erken saatlerinde eş zamanlı olarak 1,507 milyon oyuncuya ulaşan Counter-Strike: Global Offensive, Valve’ın yüzünü güldürdü. Birinci sırada ise 3,2 milyon oyuncu ile PUBG yer alıyor.

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