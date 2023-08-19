Coutinho'nun sıradaki durağı belli oluyor

Beşiktaş'tan gelen teklifi reddeden Coutinho'nun cazip bir teklif gelmesi halinde Katar veya Suudi Arabistan'a transfer olacağı belirtildi

Coutinho'nun sıradaki durağı belli oluyor

Editör: Hamza Özalkuş

Adı uzun süre Beşiktaş ile anılan ancak siyah-beyazlılardan gelen teklife olumsuz dönüş yapan Coutinho’nın yeni adresi belli oluyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre, Katar ekipleri Brezilyalı yıldızı kadrolarına katmak için oldukça istekli.

Öte yandan haberde Suudi Arabistan kulüplerinin de Coutinho’yu transfer etmek istediği belirtildi.

Gelen teklifler ile ilgili henüz olumlu bir dönüş yapmayan Coutinho’nun cazip bir teklif gelmesi halinde Aston Villa’dan ayrılacağı ifade edildi.

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